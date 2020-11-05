Шесть к трем. Американист о шансах Трампа выиграть выборы в суде
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ оценил в эфире НСН шансы действующего президента США оспорить результаты выборы в Верховном суде.
Действующий президент США Дональд Трамп пообещал подать иски в суд по поводу подсчета голосов в нескольких спорных штатах, победа в которых может определить новогоглаву государства.
Трамп выигрывал в Висконсине и Мичигане, но по мере подсчёта новых бюллетеней вперёд вырвался кандидат от демократов Джо Байден. Для победы на выборах нужны голоса 270 выборщиков, и сейчас Байдену не хватает всего шести. Их может дать Невада, где при подсчитанных 75% бюллетеней кандидат от Демпартии пока удерживает лидерство (49,3% против 48,7% у Трампа). На этом фоне Трамп заявил, что подаст иски по результатам в спорных штатах.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев объяснил в эфире НСН, почему Трамп обратился в суд.
«Трампу не хватает порядка 50 голосов выборщиков. Это два-три штата. Одна Пенсильвания 20 голосов дает. Он за них и борется, пытается получить максимум. Байден ближе к рубежу стоит, ему достаточно всего 10-15 голосов. Трамп результаты пока не оспаривает, потому что результатов нет. Иски поданы, чтобы приостановить подсчет из-за того, что его представители не имеют доступа к подсчету голосов. И пытаются оспорить право подсчитывать бюллетени, которые были получены по почте после третьего числа. Например, в Пенсильвании верховный суд разрешил учитывать бюллетени, полученные по почте, еще три дня, до 6 ноября. Такие вещи он пытаются оспорить. О фальсификациях никто не говорит. Пересчета они потребовали пока только в одном штате, в Висконсине», - отметил Рогулев.
Американист напомнил, что в истории США уже были случаи, когда итоги выборов президента определялись судом.
«2000 год, штат Флорида. Она дает около 30 выборщиков. Во всех других штатах голоса были подсчитаны. У тогдашних кандидатов Альберта Гора и Джорджа Буша-младшего разница во Флориде была меньше тысячи. И победа отходила Бушу. А губернатором в штате был его родной брат Джеб Буш. Вот демократы и не поверили, что эти 800 голосов были реальными и подали иск в суд с требованием пересчитать голоса. Суд согласился, и голоса стали пересчитывать. Но когда стали считать, представители двух штабов боролись по каждому бюллетеню и не могли подсчитать дней десять. Тогда республиканцы подали иск в Верховный суд прекратить пересчет. И он вынес такое решение - голоса так и не были пересчитаны - и признать победу Буша. Поэтому тогда и говорили, что Буш не избран американским народом, а назначен Верховным судом, над ним посмеивались», - указал эксперт.
Трамп уделял много внимания продвижению сторонников Республиканской партии в Верховный суд США. Он лично делегировал в высшую судебную инстанцию страны трех судей – Нила Горсача, Бретта Кавано и, буквально за неделю до выборов президента, известную своими консервативными взглядами судью Эми Барретт.
«Трамп действительно пытался продвинуть туда людей с консервативной позицией. Сейчас там с более консервативными взглядами шесть судей, с более либеральными – три. Но Верховный суд – это судебный орган. Он не будет выносить решение, исходя из симпатий к Трампу или республиканцам. Это вопрос законности, это вопрос Конституции. Судья свободен принимать решения, на него давление оказывать бессмысленно», - отметил собеседник НСН.
По его мнению, результаты выборов мало повлияют на текущую ситуацию в США.
«Как и предсказывали, понятно, что результаты будут очень близкими. Если бы не коронавирус и экономический кризис, Трамп бы легко победил. Все это по нему ударило, как и голосование по почте. Предсказывали, что будут иски, что просто эта кампания не завершится. Страна разделена, и раскол Америки никуда не денется», - заключил Рогулев.
Ранее американист Константин Блохин заявил в эфире НСН, что в случае проигрыша на выборах Трамп попытается перенести вопрос итогов голосования в Верховный суд США.
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