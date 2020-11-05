Шесть к трем. Американист о шансах Трампа выиграть выборы в суде

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал подать иски в суд по поводу подсчета голосов в нескольких спорных штатах, победа в которых может определить новогоглаву государства.

Трамп выигрывал в Висконсине и Мичигане, но по мере подсчёта новых бюллетеней вперёд вырвался кандидат от демократов Джо Байден. Для победы на выборах нужны голоса 270 выборщиков, и сейчас Байдену не хватает всего шести. Их может дать Невада, где при подсчитанных 75% бюллетеней кандидат от Демпартии пока удерживает лидерство (49,3% против 48,7% у Трампа). На этом фоне Трамп заявил, что подаст иски по результатам в спорных штатах.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев объяснил в эфире НСН, почему Трамп обратился в суд.

«Трампу не хватает порядка 50 голосов выборщиков. Это два-три штата. Одна Пенсильвания 20 голосов дает. Он за них и борется, пытается получить максимум. Байден ближе к рубежу стоит, ему достаточно всего 10-15 голосов. Трамп результаты пока не оспаривает, потому что результатов нет. Иски поданы, чтобы приостановить подсчет из-за того, что его представители не имеют доступа к подсчету голосов. И пытаются оспорить право подсчитывать бюллетени, которые были получены по почте после третьего числа. Например, в Пенсильвании верховный суд разрешил учитывать бюллетени, полученные по почте, еще три дня, до 6 ноября. Такие вещи он пытаются оспорить. О фальсификациях никто не говорит. Пересчета они потребовали пока только в одном штате, в Висконсине», - отметил Рогулев.