Штабу Трампа отказали в иске о клевете к CNN

Суд в США отклонил иск штаба действующего президента Дональда Трампа о клевете к телеканалу CNN за недоказанностью злого умысла журналистов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебный документ.

Недовольство штаба главы Белого дома вызвал материал, вышедший в эфир в июне 2019 года. В нем говорилось, что президент «оценил риски и преимущества повторного обращения к России» с просьбой вмешательства в президентские выборы.

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По словам окружного судьи, штаб не смог доказать «злонамеренность» публикации.

Ранее глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристофер Кребс сообщил, что ни одно иностранное государство не способно повлиять на ход выборов президента США.

Он отметил, что возглавляемое им агентство отслеживает 95% голосов, уже отданных избирателями. Кребс добавил, что совместно с другими службами МВБ может нейтрализовать любую угрозу в киберпространстве в течение 27 часов.

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