Штабу Трампа отказали в иске о клевете к CNN

Суд в США отклонил иск штаба действующего президента Дональда Трампа о клевете к телеканалу CNN за недоказанностью злого умысла журналистов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебный документ.

Недовольство штаба главы Белого дома вызвал материал, вышедший в эфир в июне 2019 года. В нем говорилось, что президент «оценил риски и преимущества повторного обращения к России» с просьбой вмешательства в президентские выборы.