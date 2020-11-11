«Не сомневаюсь ни на секунду!» Познер заявил о победе Байдена

Джо Байден в минувшие выходные объявил о своей победе на выборах президента США, однако его оппонент Дональд Трамп пока ещё надеется на пересчёт голосов в колеблющихся штатах. СМИ пока не определились, в чью пользу считать 20 голосов выборщиков в штате Пенсильвания.

Журналист Владимир Познер в эфире НСН выразил уверенность в победе Джо Байдена.

«Не победив в Пенсильвании, Трамп не может рассчитывать на победу. Поэтому именно вокруг этих 20 голосов выборщиков идет разговор. Все остальное сейчас значения вообще не имеет. Я ни на одну секунду не сомневаюсь, что победил Байден. И вообще никто не сомневается. Сейчас такая игра "вокруг да около" делается, чтобы закрепить свое положение (имеется в виду Трамп. - прим. НСН) в качестве лидера республиканской партии. Никаких шансов на то, чтобы отменили результаты выборов, нет даже в самом дурном сне», - заявил он.

Познер не стал предполагать, какими будут возможные действия Байдена на посту президента.