«Не сомневаюсь ни на секунду!» Познер заявил о победе Байдена
Журналист Владимир Познер в эфире НСН прокомментировал выборы президента в США.
Джо Байден в минувшие выходные объявил о своей победе на выборах президента США, однако его оппонент Дональд Трамп пока ещё надеется на пересчёт голосов в колеблющихся штатах. СМИ пока не определились, в чью пользу считать 20 голосов выборщиков в штате Пенсильвания.
Журналист Владимир Познер в эфире НСН выразил уверенность в победе Джо Байдена.
«Не победив в Пенсильвании, Трамп не может рассчитывать на победу. Поэтому именно вокруг этих 20 голосов выборщиков идет разговор. Все остальное сейчас значения вообще не имеет. Я ни на одну секунду не сомневаюсь, что победил Байден. И вообще никто не сомневается. Сейчас такая игра "вокруг да около" делается, чтобы закрепить свое положение (имеется в виду Трамп. - прим. НСН) в качестве лидера республиканской партии. Никаких шансов на то, чтобы отменили результаты выборов, нет даже в самом дурном сне», - заявил он.
Познер не стал предполагать, какими будут возможные действия Байдена на посту президента.
«Я не знаю, каким президентом будет Байден. Одно дело, когда он является сенатором, вице-президентом, и совсем другое дело, когда он становится президентом. Эта должность меняет человека. Мы имеем по этому поводу много примеров. Предсказывать, каким образом будет действовать Баден после того, как его приведут к присяге в январе, я не могу. Американские антироссийские санкции касаются только России, миру на них наплевать. Вот станет он президентом, тогда через какое-то время его можно будет сравнить с Трампом, например», - уточнил он.
3 ноября в США прошли всеобщие выборы, по итогам которых большинство голосов избирателей получил кандидат от демократической партии Джо Байден. Однако официальные результаты голосования пока не объявлены из-за большого количества бюллетеней, отправленных американцами по почте в рамках досрочного голосования. Победителя выборов официально объявят 14 декабря: в этот день в соответствии с пожеланиями избирателей проголосуют выборщики от каждого штата.
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