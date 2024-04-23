В Венгрии пообещали блокировать выделение ЕС Украине военной помощи
Власти Венгрии намерены блокировать выделение Европейским союзом военной помощи Киеву 2 млрд евро, пока не получат гарантий от Украины, что венгерские компании не будут внесены там в черный список, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
По его словам, в Брюсселе хотят, чтобы Венгрия согласилась разблокировать 500 миллионов евро военной помощи для Киева, а также дала разрешение на выделение для Украины еще 1,5 млрд евро.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не готова участвовать в создании фонда военной помощи Украине на 100 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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