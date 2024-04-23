В Венгрии пообещали блокировать выделение ЕС Украине военной помощи

По его словам, в Брюсселе хотят, чтобы Венгрия согласилась разблокировать 500 миллионов евро военной помощи для Киева, а также дала разрешение на выделение для Украины еще 1,5 млрд евро.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не готова участвовать в создании фонда военной помощи Украине на 100 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

