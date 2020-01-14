Шаг вперед, два назад. Хафтар не подписал мирное соглашение
Командующий Ливийской национальной армии уехал из Москвы, так и не договорившись с Правительством национального согласия. На сам факт переговоров эксперты НСН называют шагом вперед.
Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армии (ЛНА), уехал из Москвы, так и подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия Ливии под руководством Файеза Сарраджа, который также прибыл в российскую столицу. Как уточняют РИА Новости, Хафтар попросил дополнительное время, чтобы принять решение.
Однако ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия» пишет, что предложенный Хафтару вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА, а потому фельдмаршал отказался ставить под ним свою подпись.
При этом, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на московских переговорах сразу несколько участников ливийского конфликта подписали документ о перемирии.
Но даже в этом случае эксперты видят положительный шаг в сторону разрешения конфликта. В эфире НСН арабист Марианна Беленькая заявила, что переговоры в Москве это уже движение к перемирию сторон. Эксперт назвала их в Москве победой российско-турецкой дипломатии.
«Это очень большие подвижки, что в одном городе в одном месте присутствуют Хафтар и Саррадж. Это впервые с конца февраля. Последняя их встреча была в Абу-Даби зимой еще, до наступления сил Хафтара на Триполи. Это большой шаг вперед. Мы помним, что на прошлой неделе такое же событие планировали в Риме, но Саррадж отказался туда лететь. Конечно, речь еще не идет о мире, даже не о перемирии, а об условиях прекращения огня. В принципе, обе стороны конфликта уже согласились с тем, что огонь должен быть остановлен и официально боевые действия приостановлены с ночи на воскресенье», - объяснила она.
Однако, как отмечают ливийские СМИ, канонада была слышна в южных пригородах ливийской столицы в районах Салах-эд-Дин и Айн-Зара. Боевые столкновения начались сразу после отъезда Хафтара из Москвы.
Военные действия продолжаются в стране с 2011 года, когда был убит Муаммар Каддафи. На западе, в столице Триполи, частью страны руководит правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и Евросоюза. На востоке — избранный народом парламент. Власти восточной части страны сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
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