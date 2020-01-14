Шаг вперед, два назад. Хафтар не подписал мирное соглашение

Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армии (ЛНА), уехал из Москвы, так и подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия Ливии под руководством Файеза Сарраджа, который также прибыл в российскую столицу. Как уточняют РИА Новости, Хафтар попросил дополнительное время, чтобы принять решение.

Однако ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия» пишет, что предложенный Хафтару вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА, а потому фельдмаршал отказался ставить под ним свою подпись.

При этом, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на московских переговорах сразу несколько участников ливийского конфликта подписали документ о перемирии.

Но даже в этом случае эксперты видят положительный шаг в сторону разрешения конфликта. В эфире НСН арабист Марианна Беленькая заявила, что переговоры в Москве это уже движение к перемирию сторон. Эксперт назвала их в Москве победой российско-турецкой дипломатии.

«Это очень большие подвижки, что в одном городе в одном месте присутствуют Хафтар и Саррадж. Это впервые с конца февраля. Последняя их встреча была в Абу-Даби зимой еще, до наступления сил Хафтара на Триполи. Это большой шаг вперед. Мы помним, что на прошлой неделе такое же событие планировали в Риме, но Саррадж отказался туда лететь. Конечно, речь еще не идет о мире, даже не о перемирии, а об условиях прекращения огня. В принципе, обе стороны конфликта уже согласились с тем, что огонь должен быть остановлен и официально боевые действия приостановлены с ночи на воскресенье», - объяснила она.