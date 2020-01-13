Путин и Меркель обсудили тему Ливии по телефону
13 января 202023:53
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
В частности, лидеры стран обсудили подготовку к международной конференции по ситуации в Ливии, которая состоится в германской столице. Также в ходе разговора Путин проинформировал Меркель о прошедших в Москве переговорах конфликтующих сторон Ливии.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Германии.
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ФОТО: kremlin.ru
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