Путин и Меркель обсудили тему Ливии по телефону

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В частности, лидеры стран обсудили подготовку к международной конференции по ситуации в Ливии, которая состоится в германской столице. Также в ходе разговора Путин проинформировал Меркель о прошедших в Москве переговорах конфликтующих сторон Ливии.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Германии.

