Сестра пропавшего на «Титане» британца заявила о промедлении с началом поисков
Кэтлин Коснетт - двоюродная сестра миллиардера Хэмиша Хардинга из Великобритании, который находится на батискафе «Титан», обвинила компанию OceanGate Expeditions, которой принадлежит аппарат, в промедлении с началом поисков, сообщает The Daily Telegraph.
По данным издания, погружение под воду началось в 8:00 по североамериканскому восточному времени (15:00 мск) 18 июня. На его борту, помимо Хардинга, были четыре человека. Они хотели посетить место гибели лайнера «Титаник». Спустя 1 час 45 минут после этого связь с аппаратом пропала. Береговая служба США была проинформирована об инциденте только в 17:40 (22:40 мск).
«Это заняло слишком много времени, чтобы начать спасательную операцию, слишком много», — заявила женщина.
Ранее в США заявили, что шансы на спасение пассажиров пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» все еще остаются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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