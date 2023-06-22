Сестра пропавшего на «Титане» британца заявила о промедлении с началом поисков

По данным издания, погружение под воду началось в 8:00 по североамериканскому восточному времени (15:00 мск) 18 июня. На его борту, помимо Хардинга, были четыре человека. Они хотели посетить место гибели лайнера «Титаник». Спустя 1 час 45 минут после этого связь с аппаратом пропала. Береговая служба США была проинформирована об инциденте только в 17:40 (22:40 мск).

«Это заняло слишком много времени, чтобы начать спасательную операцию, слишком много», — заявила женщина.

Ранее в США заявили, что шансы на спасение пассажиров пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» все еще остаются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

