В США заявили о сохранении надежды на спасение экипажа «Титана»
Шансы на спасение пассажиров пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» все еще остаются, сообщил в ходе пресс-конференции представитель Береговой охраны США Джейсон Фредерик. Его слова приводит ТАСС.
«Полагаю, что, когда поисково-спасательная операция находится в самом разгаре, надежда есть всегда», - объяснил он.
Фредерик отметил, что эксперты не смогли определить точный источник шума, который зарегистрировал под водой противолодочный самолет ВВС Канады. По его словам, спасатели осмотрели район площадью почти 26 тысяч квадратных километров
Подводный аппарат пропал во вторник, 20 июня. В США уточнили, что запаса воздуха в батискафе осталось на 40 часов.
Российский ученый Анатолий Сагалевич заявил, что режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон уверен в гибели батискафа и его экипажа, передает «Радиоточка НСН».
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