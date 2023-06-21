«Мало обнаружить»: Адмирал объяснил, как спасти заложников спуска к «Титанику»
Для спасения людей нужен подобный батискаф, сами они не смогут отцепиться или перерезать тросы, сказал в эфире НСН Владимир Комоедов.
Пассажиров батискафа, пропавшего рядом с местом крушения «Титаника», можно поднять на поверхность только вместе с самим аппаратом или с помощью «дублера», заявил в интервью НСН бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
В Атлантическом океане уже третий день ищут батискаф «Титан», на борту которого могли быть пять человек. Телеканал CNN сообщил в среду, что участники поисковой операции слышали «акустическую обратную связь» во время поисков батискафа. Воздуха на нем осталось примерно на сутки.
«Для того, чтобы спасти, их мало обнаружить. Сейчас вроде бы слышны стуки какие-то, но мы это уже проходили, и с "Курском" стучали… Там глубина почти 4 тысячи метров, там давление четыреста атмосфер, какой человек сможет это вынести? Может быть, они зацепились за леера или тросы, отцепиться нечем, руки нет, нет щипцов или кусачек, которые могли бы передавить или перерезать этот опасный трос. Допустим, они обнаружат его, увидят, спустят к нему камеру, увидят обстановку, а чем спасать? Все должно быть дублировано. Их никак не спасешь, кроме как спасти полностью весь спускаемый аппарат», - сказал Комоедов.
По его мнению, в этом случае мог бы помочь аналогичный «Титану» подводный аппарат.
«С подводными лодками лучше всего бороться подлодками, с авиацией – самолетами, нужно обязательно иметь такой же или более удобный спасательный аппарат, который мог бы или сопровождать людей при погружении, или находиться рядом, или в случае необходимости прийти на помощь», - пояснил адмирал.
Комоедов отметил, что подводные туристы сейчас остаются заложниками ситуации.
«Во-первых, не должна главенствовать паника. Во-вторых, можно сберечь пищу, но с воздухом – это вопрос сложный. Если он закончится, никто вам туда его не подаст. Они сейчас являются заложниками ситуации», - заключил собеседник НСН.
Компания OceanGate Expeditions 19 июня подтвердила исчезновение своего батискафа, отправившегося с туристами к месту гибели «Титаника». По данным СМИ, на его борту могут быть пять человек: сам основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хамиш Хардинг, французский акванафт Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.
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