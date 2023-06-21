«Мало обнаружить»: Адмирал объяснил, как спасти заложников спуска к «Титанику»

Пассажиров батискафа, пропавшего рядом с местом крушения «Титаника», можно поднять на поверхность только вместе с самим аппаратом или с помощью «дублера», заявил в интервью НСН бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

В Атлантическом океане уже третий день ищут батискаф «Титан», на борту которого могли быть пять человек. Телеканал CNN сообщил в среду, что участники поисковой операции слышали «акустическую обратную связь» во время поисков батискафа. Воздуха на нем осталось примерно на сутки.