Сербия ответила на заявления о поставках оружия Украине и России

Он также отметил, что Белград также не будет поставлять оружие в страну, которую считает спорной с международной точки зрения.

По словам Дачича, Сербия никому не давала разрешения на экспорт собственной военной техники через каких-либо посредников. При этом политик подчеркнул, что речь идет о легальных поставщиках, имеющих право продавать вооружение.

Ранее сербское оборонное предприятие «Крушик» выступило с аналогичным заявлением, назвав недостоверной информацию о якобы поставленных на Украину систем вооружений.

