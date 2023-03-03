Сербия ответила на заявления о поставках оружия Украине и России
Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что страна не поставляет оружие ни России, ни Украине. Об этом сообщает местный телеканал RTRS.
Он также отметил, что Белград также не будет поставлять оружие в страну, которую считает спорной с международной точки зрения.
По словам Дачича, Сербия никому не давала разрешения на экспорт собственной военной техники через каких-либо посредников. При этом политик подчеркнул, что речь идет о легальных поставщиках, имеющих право продавать вооружение.
Ранее сербское оборонное предприятие «Крушик» выступило с аналогичным заявлением, назвав недостоверной информацию о якобы поставленных на Украину систем вооружений.
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