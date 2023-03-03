Сербия ответила на заявления о поставках оружия Украине и России

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что страна не поставляет оружие ни России, ни Украине. Об этом сообщает местный телеканал RTRS.

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Он также отметил, что Белград также не будет поставлять оружие в страну, которую считает спорной с международной точки зрения.

По словам Дачича, Сербия никому не давала разрешения на экспорт собственной военной техники через каких-либо посредников. При этом политик подчеркнул, что речь идет о легальных поставщиках, имеющих право продавать вооружение.

Ранее сербское оборонное предприятие «Крушик» выступило с аналогичным заявлением, назвав недостоверной информацию о якобы поставленных на Украину систем вооружений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СербияОружие
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