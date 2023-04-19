Сербия призвала мир использовать дипломатию для урегулирования конфликта на Украине
19 апреля 202300:10
Сербия призвала весь мир использовать все дипломатические возможности, чтобы урегулировать конфликт вокруг Украины, сообщает телеканал «360» со ссылкой на первого вице-премьера, министра иностранных дел республики Ивица Дачича.
По его словам, политический диалог не имеет альтернативы. Дачич призвал дать шанс переговорам и дипломатии.
Ранее Вучич заявил, что Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru