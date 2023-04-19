Сербия призвала мир использовать дипломатию для урегулирования конфликта на Украине

Сербия призвала весь мир использовать все дипломатические возможности, чтобы урегулировать конфликт вокруг Украины, сообщает телеканал «360» со ссылкой на первого вице-премьера, министра иностранных дел республики Ивица Дачича.

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По его словам, политический диалог не имеет альтернативы. Дачич призвал дать шанс переговорам и дипломатии.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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