«Помогали ВСУ?»: В Госдуме заявили о беспрецедентном давлении на Сербию

Сербия отказалась обучать украинскую армию, но обязалась отправить летальное вооружение Украине или уже предоставила ее, пишет Reuters со ссылкой на рассекреченные документы Пентагона. Кроме того, Белград вернулся к проведению на территории страны совместных учений с НАТО, несмотря на введенный в прошлом году мораторий на подобного рода мероприятия.

«Гадания здесь неуместны. Но на Сербию оказывается беспрецедентное давление со всех сторон, как и на все другие страны, которые не поддерживают позицию США и выступают за многополярный мир», - сказал Чепа.

Депутат также ответил на вопрос, удастся ли Западу «дожать» Сербию, и как при таком развитии событий будет развиваться российские отношения с Сербией.

«Мы, естественно, учитываем все обстоятельства, но поддержка во многом зависит от позиции», - резюмировал собеседник.

Ранее доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в разговоре с НСН выразил мнение, что Сербия рано или поздно уйдет от формальной нейтральности к антироссийской риторике, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

