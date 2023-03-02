Эксперты отметили «уникально» высокие темпы восстановления Крымского моста

Темпы и качество работ по восстановлению Крымского моста впечатлили экспертов строительной отрасли – они отметили высокий уровень координации участников проекта, а также выбор нестандартных инженерных решений. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что работы удалось завершить с опережением срока на 39 дней.

«Благодаря слаженной штабной работе с Росавтодором и подрядчиками, нам удалось осуществить весь комплекс мер за четыре с половиной месяца, в то время как в обычном режиме на реализацию подобных проектов требуется порядка года», - рассказал он.

Так, строителям необходимо было заменить по 4 пролетных строения на обеих сторонах моста, уложить два слоя асфальтобетонного покрытия и установить мачты освещения.

Со своей стороны, директор по развитию компании Systems Technologies Construction Анатолий Оленев отметил, что быстрое восстановление разрушенного моста потребовало от государства оперативной консолидации всех ресурсов.

«При составлении оперативного плана специалисты использовали проектные материалы, относящиеся к возведению Крымского моста. Были задействованы результаты государственных экспертиз материалов, оборудования, геодезические исследования», - отметил он.

По его словам, для ускорения работ по восстановлению моста применялись нестандартные инженерные решения. Например, были использованы мало применяемые в традиционной практике мостостроения приемы.

О рекордных сроках восстановления моста сообщил и проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил.

«Успех восстановительных работ, проведенных в сложнейших технических и погодных условиях, стал возможным благодаря четкому плану, разработанному специальной Комиссией, которая в первые дни после диверсии была создана по поручению президента Владимира Путина и возглавлена заместителем председателя Правительства Маратом Хуснуллиным», - объяснил он.

Он подчеркнул, что задачу восстановления сооружения затрудняла еще и необходимость работы «под нагрузкой», то есть, с сохранением движения по мосту, а также сезон осенних штормов.

