Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения

По всем полосам Крымского моста автомобильное движение восстановлено в полном объеме. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

На Крымском мосту восстановили движение после смертельного ДТП

«Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам», - заявил Хуснуллин.

По данным агентства, железнодорожную часть сооружения восстановят к июлю 2023 года.

Ранее Следственный комитет России получил подтверждение версии об организации теракта на Крымском мосту спецслужбами Украины. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДвижениеДорожное ДвижениеАвтомобилиКрымский Мост
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры