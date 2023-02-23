Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения
По всем полосам Крымского моста автомобильное движение восстановлено в полном объеме. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
«Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам», - заявил Хуснуллин.
По данным агентства, железнодорожную часть сооружения восстановят к июлю 2023 года.
Ранее Следственный комитет России получил подтверждение версии об организации теракта на Крымском мосту спецслужбами Украины. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.
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