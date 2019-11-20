В Совфеде ответили на территориальные претензии Эстонии
Зампредседателя комитета Совфеда по международным делам рассказал НСН, зачем спикер эстонского парламента продолжает делать «бессмысленные заявления» об аннексированных Россией землях.
Председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть ее «аннексированные земли». Об этом он написал на своей странице в Facebook. Спикер считает, что Россия, согласно Тартускому мирному договору 1920 года должна вернуть пять процентов территории, которая сейчас входит в состав Псковской и Ленинградской областей. России эти земли отошли после вхождения Эстонии в состав СССР. Пыллуаас заявил, что Таллин «не хочет ни одного квадратного метра российской территории», а «хочет лишь, чтобы наши вернулись». Россия считает Тартуский договор утратившим свою силу. 9 мая министр внутренних дел Эстонии, лидер националистической Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что Россия частично удерживает территорию республики, которая ей не принадлежит.
Эстония пытается усилить напряженность в отношениях Европы и России, заявил в эфире НСН заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
«Делается это бессмысленное и по форме, и по содержанию заявление лишь с одной единственной целью — повысить градус напряженности между Западной Европой и РФ. Спикер эстонского парламента в очередной раз хочет привлечь внимание, это пиар-ход. Самое главное, что никто даже всерьез рассматривать это заявление не будет. Мы с уважением относимся к эстонцам, к эстонскому государству и желаем им развиваться дольше, только не за счет попыток наезда на своих соседей», — сказал сенатор.
У Таллина не никаких законных оснований предъявлять какие-либо территориальные претензии к России, подчеркнул Владимир Джабаров.
«Это абсолютно бесперспективное заявление. Эстония получила свою государственность благодаря России, потому что она еще в конце 18 века вошла в состав Российской империи. В 1918 году благодаря Ленину она получила независимость, которая потом закончилась с вхождением в СССР. Более того, когда эстонцы вступали в НАТО, они об этом почему-то не вспоминали, а непреложное условие вхождения страны в НАТО — отсутствие территориальных споров с соседями», — напомнил он.
Ранее завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН заявил, что рано или поздно недружественные действия могут сыграть критическую роль в отношениях между странами.
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