В Совфеде ответили на территориальные претензии Эстонии

«Делается это бессмысленное и по форме, и по содержанию заявление лишь с одной единственной целью — повысить градус напряженности между Западной Европой и РФ. Спикер эстонского парламента в очередной раз хочет привлечь внимание, это пиар-ход. Самое главное, что никто даже всерьез рассматривать это заявление не будет. Мы с уважением относимся к эстонцам, к эстонскому государству и желаем им развиваться дольше, только не за счет попыток наезда на своих соседей», — сказал сенатор.

У Таллина не никаких законных оснований предъявлять какие-либо территориальные претензии к России, подчеркнул Владимир Джабаров.

«Это абсолютно бесперспективное заявление. Эстония получила свою государственность благодаря России, потому что она еще в конце 18 века вошла в состав Российской империи. В 1918 году благодаря Ленину она получила независимость, которая потом закончилась с вхождением в СССР. Более того, когда эстонцы вступали в НАТО, они об этом почему-то не вспоминали, а непреложное условие вхождения страны в НАТО — отсутствие территориальных споров с соседями», — напомнил он.

Ранее завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН заявил, что рано или поздно недружественные действия могут сыграть критическую роль в отношениях между странами.

