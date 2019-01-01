Собака лает, караван идет. Толстой о нападках Украины на Россию в ПАСЕ
Вице-спикер Госдумы в интервью НСН назвал типичным поведение Украины, когда ПАСЕ пригласила Россию участвовать в сессии.
Противостояние России и Украины продолжается, в том числе, и на полях Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня ночью ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии в исключительном порядке. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. Однако возможность оспаривания полномочий российской делегации сохраняется.
При этом представитель украинской делегации, депутат партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выкриками пытался заглушить и прервать выступление представитель Сербии Александра Шешеля. Во-первых, он говорил на русском языке, а во-вторых, назвал отстранение России от работы в ПАСЕ «большой антироссийской кампанией».
Вице-спикер Госдумы, возглавляющий российскую делегацию в ПАСЕ, Петр Толстой в интервью НСН заявил, что подобные проявления неуважения к оппонентам для Украины стандартны.
«Это типичная для ПАСЕ история, когда депутату не дают свободно проявить свою позицию в каком-то вопросе. Особенно это свойственно представителям украинской делегации. У них немного опыта европейской политической работы, поэтому они достаточно часто к таким вещам прибегают. Но я не вижу ничего важного или особенного для Ассамблеи в этом конфликте. Сербский депутат - большой молодец, и во-первых, потому что говорил и не боялся, и во-вторых, что говорил на русском», - отметил собеседник НСН.
МИД Украины опубликовал на своем сайте заявление, согласно которому Ассамблея потеряла свой авторитет после восстановления прав российской делегации.
А глава ведомства, к слову родившийся в Курске, Пaвел Климкин пригрозил, что Украина не будет делать «формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировaвшего себя», если Россия получит желанную индульгенцию без кaких-либо уступок.
«Я не считаю, что есть какая-то война, но то, что вчера было принято абсолютно важное для судьбы ПАСЕ решение по поводу равенства прав национальных делегаций, это позволяет нам рассматривать перспективы совместной работы. И после принятия решения, когда наши оппоненты - Украина и Великобритания - предложили рекордное количество поправок, у нас все же появилась возможность подать заявку на участие в работе. И сегодня уже полноценно участвовать в заседании», - отметил в интервью НСН Петр Толстой.
Совершенно неожиданно подержала возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Правда, она увидела в этом не восстановление справедливости, а появившуюся возможность «привлечь Москву к ответственности за нарушение прав человека».
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