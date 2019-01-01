Собака лает, караван идет. Толстой о нападках Украины на Россию в ПАСЕ

Противостояние России и Украины продолжается, в том числе, и на полях Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня ночью ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии в исключительном порядке. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. Однако возможность оспаривания полномочий российской делегации сохраняется.

При этом представитель украинской делегации, депутат партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выкриками пытался заглушить и прервать выступление представитель Сербии Александра Шешеля. Во-первых, он говорил на русском языке, а во-вторых, назвал отстранение России от работы в ПАСЕ «большой антироссийской кампанией».

Вице-спикер Госдумы, возглавляющий российскую делегацию в ПАСЕ, Петр Толстой в интервью НСН заявил, что подобные проявления неуважения к оппонентам для Украины стандартны.

«Это типичная для ПАСЕ история, когда депутату не дают свободно проявить свою позицию в каком-то вопросе. Особенно это свойственно представителям украинской делегации. У них немного опыта европейской политической работы, поэтому они достаточно часто к таким вещам прибегают. Но я не вижу ничего важного или особенного для Ассамблеи в этом конфликте. Сербский депутат - большой молодец, и во-первых, потому что говорил и не боялся, и во-вторых, что говорил на русском», - отметил собеседник НСН.

МИД Украины опубликовал на своем сайте заявление, согласно которому Ассамблея потеряла свой авторитет после восстановления прав российской делегации.