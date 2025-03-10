Сенатор Грэм* внесёт в Конгресс законопроект о новых антироссийских санкциях

Американский сенатор Линдси Грэм (внесён в реестр террористов и экстремистов в России) заявил о намерении в ближайшие дни представить в Конгрессе проект закона о введении санкций в отношении банковского и энергетического секторов России, сообщает Fox News.

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Таким образом, парламентарий хочет призвать Москву сесть за стол переговоров. Сенатор считает, что если РФ «не пойдёт на мирные переговоры», Вашингтону следует обрушить на неё «санкционный ад».

Ранее стало известно, что американские власти выступили в G7 против создания группы по борьбе с обходом антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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