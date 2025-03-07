Индекс Мосбиржи упал после заявления Трампа о новых санкциях
Курс акций крупнейших российских банков снизился на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном ужесточении санкций. По данным Московской биржи, к 17:22 мск обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 1,42%, до ₽310,69, а его привилегированные бумаги — на 2,48%, до ₽304,81. Акции ВТБ потеряли 2,91%, опустившись до ₽88,5, котировки Совкомбанка на минимуме снижались на 4,02%, до ₽16,7.
Общий индекс Мосбиржи в моменте падал на 2,31%, снизившись с 3235,03 пункта в 17:17 мск до 3160,45 пункта к 17:26 мск.
Рынок отреагировал на публикацию Трампа в соцсети Truth Social, где он заявил, что рассматривает возможность введения масштабных санкций против российского банковского сектора, а также торговых пошлин, если не будут достигнуты договоренности о прекращении огня и мире.
При этом ранее обсуждалась возможность смягчения ограничений. По данным Reuters, после переговоров между Москвой и Вашингтоном Белый дом поручил Минфину и Госдепу подготовить список санкций, которые могут быть пересмотрены, передает «Радиоточка НСН».
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