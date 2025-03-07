Индекс Мосбиржи упал после заявления Трампа о новых санкциях

Курс акций крупнейших российских банков снизился на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном ужесточении санкций. По данным Московской биржи, к 17:22 мск обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 1,42%, до ₽310,69, а его привилегированные бумаги — на 2,48%, до ₽304,81. Акции ВТБ потеряли 2,91%, опустившись до ₽88,5, котировки Совкомбанка на минимуме снижались на 4,02%, до ₽16,7.

Общий индекс Мосбиржи в моменте падал на 2,31%, снизившись с 3235,03 пункта в 17:17 мск до 3160,45 пункта к 17:26 мск.