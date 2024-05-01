Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта урана из России

Сенат Соединенных Штатов одобрил проект закона о запрете импорта урана из России, сообщает РИА Новости.

Байден: США произвели первые 90 кг обогащенного урана

Законодатели Джон Баррассо, Джо Манчин, Джим Риш и прочие поддерживают единогласное принятие инициативы.

После принятия документа Сенатом он направляется на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее СМИ сообщили, что США до конца 2024 года введут запрет на ввоз обогащенного урана из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
ТЕГИ:РоссияСШАСенат США

Горячие новости

Все новости

партнеры