Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта урана из России
1 мая 202404:30
Сенат Соединенных Штатов одобрил проект закона о запрете импорта урана из России, сообщает РИА Новости.
Законодатели Джон Баррассо, Джо Манчин, Джим Риш и прочие поддерживают единогласное принятие инициативы.
После принятия документа Сенатом он направляется на подпись президенту США Джо Байдену.
Ранее СМИ сообщили, что США до конца 2024 года введут запрет на ввоз обогащенного урана из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru