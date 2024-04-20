Байден: США произвели первые 90 кг обогащенного урана
США произвели первые 200 фунтов (более 90 кг) обогащенного урана. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома.
«Сегодня я могу объявить о том, что завод... на юге штата Огайо уже произвел первые 200 фунтов этого мощного обогащенного урана», — указал политик.
По словам Байдена, речь идет о «впервые произведенном» в Штатах топливе для атомных реакторов. Президент указал, что завод рассчитывает произвести около тонны обогащенного урана до конца года. Этого хватит для обеспечения энергией 100 тысяч домов.
Ранее СМИ сообщили, что США до конца 2024 года введут запрет на ввоз обогащенного урана из России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru