FT: США к концу года введут запрет на импорт урана из России

До конца 2024 года США введут запрет на импорт обогащенного урана из России, пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

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Согласно инициативе, отмена планируемого запрета возможна, если у США не будет других источников урана для поддержания работоспособности ядерных реакторов.

Для утверждения запрета на импорт российского урана нужно согласие Сената и Палаты представителей Конгресса США. После этого документ попадет на подпись к президенту Джо Байдену.

По данным СМИ, в 2023 году США закупили у России уран на $1,2 миллиарда. Это на 43% больше, чем в 2022 году. Показатель стал максимальным с 2010 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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