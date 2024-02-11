FT: США к концу года введут запрет на импорт урана из России

Согласно инициативе, отмена планируемого запрета возможна, если у США не будет других источников урана для поддержания работоспособности ядерных реакторов.

Для утверждения запрета на импорт российского урана нужно согласие Сената и Палаты представителей Конгресса США. После этого документ попадет на подпись к президенту Джо Байдену.

По данным СМИ, в 2023 году США закупили у России уран на $1,2 миллиарда. Это на 43% больше, чем в 2022 году. Показатель стал максимальным с 2010 года, передает «Радиоточка НСН».

