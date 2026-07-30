Саудовская Аравия вступила в войну с Ираном
Саудовская Аравия впервые открыто вступила в войну с Ираном, сообщает The New York Times.
Страна присоединилась к ударам США по поддерживаемым Тегераном шиитским группировкам в Ираке. До этого Иран выпустил ракеты по американской базе в Иордании. Затем Вашингтон и Эр-Рияд нанесли совместный удар по связанным с Ираном формированиям. Корпус стражей исламской революции заявил об атаке на три нефтяных танкера в Ормузском проливе.
По данным Центрального командования США, операция стала ответом на более чем 30 атак беспилотников за последние 72 часа. Были уничтожены около 20 иранских военных и технических советников.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал «выбить всё дерьмо» из Ирана. Это произошло после того, как Тегеран нанёс удар ракетами по военным США на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Сбербанк»: Ущерб работающим с маркетплейсами компаниям после атак БПЛА на склады Wildberries оказался значимым
- Саудовская Аравия вступила в войну с Ираном
- Сотрудников компаний в Краснодарском крае обяжут записываться в группы по отстрелу беспилотников
- Греция массово отказывает россиянам в шенгенских визах
- Трамп пообещал «выбить всё дерьмо» из Ирана
- «Сбер» сообщил о нехватке рублей у банков из-за рекордного оттока в наличные
- Основателя крупнейшего майнера РФ отправили в СИЗО за мошенничество с компанией Дерипаски
- В Госдуме хотят обязать рестораны давать посетителям бесплатную воду
- В Госдуме опровергли слухи о мобилизации в России
- В Петербурге пожаловались на блогера, который за свой счёт заделывает ямы на дорогах