Саудовская Аравия вступила в войну с Ираном

Страна присоединилась к ударам США по поддерживаемым Тегераном шиитским группировкам в Ираке. До этого Иран выпустил ракеты по американской базе в Иордании. Затем Вашингтон и Эр-Рияд нанесли совместный удар по связанным с Ираном формированиям. Корпус стражей исламской революции заявил об атаке на три нефтяных танкера в Ормузском проливе.

По данным Центрального командования США, операция стала ответом на более чем 30 атак беспилотников за последние 72 часа. Были уничтожены около 20 иранских военных и технических советников.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал «выбить всё дерьмо» из Ирана. Это произошло после того, как Тегеран нанёс удар ракетами по военным США на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

