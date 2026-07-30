«Сбербанк»: Ущерб работающим с маркетплейсами компаниям после атак БПЛА на склады Wildberries оказался значимым

Он указал на большой перечень компаний, развивающихся в связке с маркетплейсами, храня товары на их складах. «Мы видим эти кадры и новости, понимаем, что ущерб довольно значимый», — отметил Скворцов.

Подчеркивается, что около 300 клиентов уже обратились в «Сбер» за реструктуризацией. Часть решений принята, остальные рассматриваются.

Ранее Wildberries подвела промежуточные итоги поддержки людей, пострадавших в результате атак на её логистические объекты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

