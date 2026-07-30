«Сбербанк»: Ущерб работающим с маркетплейсами компаниям после атак БПЛА на склады Wildberries оказался значимым
Ущерб компаниям, работающим с маркетплейсами, после атак беспилотных летательных аппаратов на склады Wildberries оказался довольно значимым, сообщает РБК со ссылкой на зампредседателя правления и финансового директора «Сбербанка» Тараса Скворцова.
Он указал на большой перечень компаний, развивающихся в связке с маркетплейсами, храня товары на их складах. «Мы видим эти кадры и новости, понимаем, что ущерб довольно значимый», — отметил Скворцов.
Подчеркивается, что около 300 клиентов уже обратились в «Сбер» за реструктуризацией. Часть решений принята, остальные рассматриваются.
Ранее Wildberries подвела промежуточные итоги поддержки людей, пострадавших в результате атак на её логистические объекты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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