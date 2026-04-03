Власти Новосибирска выпустили ролик о благодарных фермерах после массового уничтожения скота

Утверждается, что в ролике снялись жители сел Козиха, Новоключи, Чернокурья и Гнедухино, где прошли наиболее активные протесты против массового забоя. Их имена не раскрываются. Опубликованная запись – нарезка коротких комментариев. Один из мужчин говорит, что изъятие скота происходило со всеми нормами. Другой восхищается тем, что «утром акты сдали, вечером уже на счет деньги поступили». Заключительный комментарий: «Мы восстановим свое поголовье. На это надо время, но все будет сделано».

Из ролика также следует, что выплаты получили более 270 семей. Пост телеканала во «ВКонтакте» вызвал негативную реакцию жителей. Они предположили, что героев видео могли подкупить, либо что скота у них и вовсе не было.

Ранее депутат обвинил англосаксов в массовом забое российского скота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

