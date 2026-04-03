СМИ: Переводы на сумму более 2,4 млн рублей заинтересуют власти

Данная сумма соответствует максимальному доходу для самозанятого и предельному размеру дохода физического лица при применении ставки НДФЛ в 13%. Инициатива заработает с 2027 года, когда подозрительные переводы начнут проверять специальные алгоритмы. До этого крупные переводы отслеживались сотрудниками налоговой в ручном режиме.

По данным Минфина, изменение затронет 3% россиян, чьи годовые доходы превышают 2,4 млн рублей. Отмечается, что граждане, которые честно декларируют все доходы, не стоит переживать из-за внимания со стороны налоговой.

Ранее власти усилили контроль за малым бизнесом и самозанятыми. С 1 апреля 2026 года при оформлении транзакций им нужно указывать полные ФИО получателя и подробную информацию о товарах и услугах в назначении платежа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

