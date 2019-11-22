Российские сейсмологи подтвердили ядерный взрыв в Южно-Китайском море

Подводный ядерный взрыв был произведен в Южно-Китайском море. Об этом со ссылкой на военные источники сообщило американское издание Hal Turner Radio Show. По его данным, детонация произошла на глубине 50 м, и ее мощность составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Источники подчеркивают, что «землетрясение исключено». Официальных подтверждений ядерного взрыва пока нет.

Руководитель лаборатории прогнозов Центра геофизических прогнозов «Градиент» Виктор Боков в эфире НСН подтвердил, что событие в Южно-Китайском море могло быть ядерным взрывом.

«Мы посмотрели информацию по экзогенным процессам. Там действительно мощные процессы идут, но они очень медленные для инициирования землетрясения. Поэтому маловероятно, что это природное явление, скорее всего, это действительно испытание ядерного оружия», - сказал он.

Отметим, что глобальная сеть мониторинга окружающей среды uRADMonitor фиксирует значительное превышение фоновых показаний радиации на побережье Южно-Китайского моря. В китайском Чжаньцзяне - 0,24 микрозиверта/час, в Шэньчжене – 0,23 микрозиверта/час, в Сингапуре - 0,21 микрозиверта/час. Для сравнения, значение радиации в Куала-Лумпуре, находящемся вдали от побережья Южно-Китайского моря, составляет 0,06 микрозиверта/час. Наиболее безопасными для человека считаются дозы радиации до 0,2 микрозиверта/час.

Напомним, в августе 1963 года в Москве СССР, США и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. В 1996 году ему на смену пришел Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Из государств, обладающих ядерным оружием, его подписали Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Однако Вашингтон и Пекин соглашение так и не ратифицировали. Не подписали договор Индия, Пакистан и КНДР. Поэтому он до сих пор не вступил в силу.