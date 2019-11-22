Необязательно Китай. В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто

Ядерный инцидент в Южно-Китайском море, о котором сообщили СМИ, мог быть не испытанием ядерного оружия, а взрывом на атомной подводной лодке. Ряд изданий сообщает, что эпицентр взрыва находится рядом со спорным архипелагом Спратли.

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН объяснил, почему пока рано возлагать ответственность за вероятный ядерный инцидент на Китай.

«Кто угодно там мог быть, не только Китай. В Южно-Китайском море идет спор о границах. Несколько стран претендуют на острова, и там осуществляют патрулирование ВМС различных стран», - пояснил он.