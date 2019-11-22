Экологи усомнились, что в Южно-Китайском море произошел ядерный взрыв

Мировые СМИ сообщили о сильном взрыве в Южно-Китайском море. Об этом сообщает 21 ноября Hal Turner Radio Show со ссылкой на службы мониторинга Мирового океана. По предварительным данным, взрыв произошёл в 02:22 мск на глубине порядка 50 метров. Его мощность составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Датчики зафиксировали сильную ударную волну. После этого на побережье Китая и на острове Тайвань якобы было зарегистрировано повышение уровня радиации. СМИ предполагают, что взрыв мог произойти на борту одной из атомных подводных лодок ВМС США, регулярно находящихся в этой акватории. Кроме того, испытывать ядерное оружие, чтобы закрепить свое право на спорный регион, могли китайцы. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет. Геологические службы исключают вероятность землетрясения в этом районе Южно-Китайского моря.

Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев заявил НСН, что информация по этому событию слишком противоречивая — если бы произошел столь мощный ядерный взрыв в этом регионе — он не остался бы незамеченным.