Экологи усомнились, что в Южно-Китайском море произошел ядерный взрыв
Директор Международного центра по экологической безопасности в эфире НСН заявил, что версия с ядерным взрывом выглядит неправдоподобно.
Мировые СМИ сообщили о сильном взрыве в Южно-Китайском море. Об этом сообщает 21 ноября Hal Turner Radio Show со ссылкой на службы мониторинга Мирового океана. По предварительным данным, взрыв произошёл в 02:22 мск на глубине порядка 50 метров. Его мощность составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Датчики зафиксировали сильную ударную волну. После этого на побережье Китая и на острове Тайвань якобы было зарегистрировано повышение уровня радиации. СМИ предполагают, что взрыв мог произойти на борту одной из атомных подводных лодок ВМС США, регулярно находящихся в этой акватории. Кроме того, испытывать ядерное оружие, чтобы закрепить свое право на спорный регион, могли китайцы. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет. Геологические службы исключают вероятность землетрясения в этом районе Южно-Китайского моря.
Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев заявил НСН, что информация по этому событию слишком противоречивая — если бы произошел столь мощный ядерный взрыв в этом регионе — он не остался бы незамеченным.
«Если взрыв произошел на глубине 50 метров и сила в 10-20 килотонн в тротиловом эквиваленте — это бы все вышло в воздух, и все тут же бы зарегистрировали. Явно тут что-то не так. Даже если бы взрыв произошел на глубине в земле — и то все это вылетело бы в воздух. Эти сведения очень противоречивые», — считает Васильев.
Ранее руководитель лаборатории прогнозов Центра геофизических прогнозов «Градиент» Виктор Боков в эфире НСН подтвердил, что событие в Южно-Китайском море могло быть ядерным взрывом.
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