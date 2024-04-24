Командир ВСУ заочно осужден за атаку на нефтебазу в Брянской области
Командира 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко вооруженных сил Украины Евгения Булацика (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно осудили на 18 лет лишения свободы за атаку на нефтебазу в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Следствие сообщает, что 30 апреля 2022 года Булацик отдал приказ экипажам фронтовых бомбардировщиков Су-24М пролететь над нефтеналивной станцией ООО НК "Русснефть-Брянск" на малой высоте и сбросить на нее не менее двух фугасных бомб. В результате взрыва станция получила повреждения.
Командир ВСУ находится в розыске с ноября 2023 года и арестован заочно. Он также был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга 29 февраля, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На востоке Москвы произошел сильный пожар на стройке
- Reuters: США тайно поставили Украине ракетные комплексы ATACMS
- Bloomberg: колебания цен на какао оказались рекордными за 50 лет
- Егор Кончаловский отказался снимать «Слово пацана» из-за отсутствия интереса
- СМИ: Сотни украинцев заблокировали паспортный сервис в Варшаве
- Командир ВСУ заочно осужден за атаку на нефтебазу в Брянской области
- Росстат: куриные яйца с начала года подешевели на 5%
- Нижегородец из лука выстрелил в мать, предложившую ему найти работу
- Рок-группа Deep Purple анонсировала новый альбом «=1»
- Лукашенко опроверг сообщения о миллиардах долларов на его зарубежных счетах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru