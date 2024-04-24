Командир ВСУ заочно осужден за атаку на нефтебазу в Брянской области

Командира 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко вооруженных сил Украины Евгения Булацика (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно осудили на 18 лет лишения свободы за атаку на нефтебазу в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Следствие сообщает, что 30 апреля 2022 года Булацик отдал приказ экипажам фронтовых бомбардировщиков Су-24М пролететь над нефтеналивной станцией ООО НК "Русснефть-Брянск" на малой высоте и сбросить на нее не менее двух фугасных бомб. В результате взрыва станция получила повреждения.

Командир ВСУ находится в розыске с ноября 2023 года и арестован заочно. Он также был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга 29 февраля, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

