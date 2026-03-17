Трамп: США не нужно работать с Европой по Украине
США нет необходимости работать с Европой по ситуации на Украине. Об этом заявил журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Глава Белого дома раскритиковал нежелание ряда европейских партнеров по НАТО присоединиться к коалиции по Ормузскому проливу. Как отметил Трамп, Вашингтон защищает Европу, работает с ней по Украине, несмотря на то, что страна «находится за тысячи миль, отделена огромным океаном».
По словам политика, взаимодействие с Европой по украинскому кризису начал экс-президент США Джо Байден и его «обчистили».
«Нам нет необходимости работать с ними на Украине», - подчеркнул Трамп.
Ранее американский лидер признал, что президент Украины Владимир Зеленский осложняет урегулирование украинского конфликта, пишет 360.ru.
Горячие новости
- В Москве задержан бывший зампред правительства Бурятии
- С российского авторынка с начала года пропали 9 моделей китайских машин
- Трамп: США не нужно работать с Европой по Украине
- СМИ: Трамп получает от разведки «отрезвляющие брифинги» по Ирану
- Швейцария поддержала идею Бельгии начать переговоры ЕС с РФ по Украине
- СМИ: Стоимость российской нефти Urals достигла максимума с 2022 года
- Минобороны предложило уточнить список психических расстройств для контрактников
- Жители 11 регионов годами не могут переселиться из аварийных домов
- Американский генерал потерял секретные документы и был замечен пьяным в Киеве
- Российские паралимпийцы прилетели в Москву