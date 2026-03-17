Трамп: США не нужно работать с Европой по Украине

США нет необходимости работать с Европой по ситуации на Украине. Об этом заявил журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Глава Белого дома раскритиковал нежелание ряда европейских партнеров по НАТО присоединиться к коалиции по Ормузскому проливу. Как отметил Трамп, Вашингтон защищает Европу, работает с ней по Украине, несмотря на то, что страна «находится за тысячи миль, отделена огромным океаном».

По словам политика, взаимодействие с Европой по украинскому кризису начал экс-президент США Джо Байден и его «обчистили».

«Нам нет необходимости работать с ними на Украине», - подчеркнул Трамп.

Ранее американский лидер признал, что президент Украины Владимир Зеленский осложняет урегулирование украинского конфликта, пишет 360.ru.

