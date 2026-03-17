В Москве задержан бывший зампред правительства Бурятии
Бывшего зампредседателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова задержали в Москве. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов в мессенджере Max.
«Задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ. Конкретно с проведением субподрядных работ фирмами, в которых участвуют аффилированные с Луковниковым люди», - отметил Цыденов.
Луковникова этапируют в Улан-Удэ, где будут проводить следственные действия.
Строительство третьего моста через реку Уду в столице республики ведется с 2019 года, пишет Ura.ru. Реализация проекта затянулась, власти Бурятии расторгли контракт с генподрядчиком «Хотьковский автомост», который не закончил работы в установленные сроки. Достроить объект планируют в 2027 году.
