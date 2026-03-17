Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали близ Кубы

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Кубы. Об этом рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,1

По данным экспертов, эпицентр сейсмособытия находился в 91 км восточнее города. Очаг располагался на глубине 15 км.

Данных о пострадавших нет, сведений о возможных разрушениях не приводится.

Ранее в Каспийском море зарегистрировали два землетрясения подряд, их магнитуда составила 3,1 и 3,3, пишет 360.ru.

