Лунгин рассказал, что фильм о Мамонове будет готов через три месяца
Режиссер, народный артист России Павел Лунгин завершил монтаж документального фильма о музыканте и актере Петре Мамонове. Об этом кинематографист рассказал в беседе с ТАСС.
По словам Лунгина, зрители увидят ленту «не раньше, чем через три месяца».
«Мы закончили монтаж и теперь предстоит сложная работа со звуком и с очищением всех прав, потому что картина состоит из фрагментов: фотографий, кусков из интервью, новых интервью, кусков из фильмов. Это такое сложное, составное произведение», - отметил режиссер.
Лунгин назвал ленту важной, по его словам, это картина о смысле жизни на примере Мамонова, о судьбе человека и прохождении через стадии перерождения и преображения личности. Режиссер представил в фильме четыре этапа жизни артиста.
Кинематографист ожидает выхода работы в широкий прокат.
Петр Мамонов умер 15 июля 2021 года из-за осложнений после коронавируса, напоминает Ura.ru. Ему был 71 год.
