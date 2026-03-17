В Грузии госпитализировали 93-летнего патриарха Илию II
Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II госпитализировали в Тбилиси. Об этом сообщила Патриархия республики.
«В связи с внезапным ухудшением состояния здоровья его Святейшество и Блаженство... в настоящее время находится в Кавказском медицинском центре», - указывается в заявлении.
Состояние патриарха назвали проблематичным, но стабильным.
Как сообщил СМИ представитель клиники, 93-летнего Илию II доставили в учреждение с обширным желудочным кровотечением. Патриарха поместили в отделение интенсивной терапии.
Между тем в Армении прокуратура инициировала уголовное преследование Католикоса всех армян Гарегина II, ему запретили выезд из республики, пишет 360.ru.
