В Грузии госпитализировали 93-летнего патриарха Илию II

Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II госпитализировали в Тбилиси. Об этом сообщила Патриархия республики.

«В связи с внезапным ухудшением состояния здоровья его Святейшество и Блаженство... в настоящее время находится в Кавказском медицинском центре», - указывается в заявлении.

Состояние патриарха назвали проблематичным, но стабильным.

Как сообщил СМИ представитель клиники, 93-летнего Илию II доставили в учреждение с обширным желудочным кровотечением. Патриарха поместили в отделение интенсивной терапии.

Между тем в Армении прокуратура инициировала уголовное преследование Католикоса всех армян Гарегина II, ему запретили выезд из республики, пишет 360.ru.

