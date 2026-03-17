Швейцария поддержала идею Бельгии начать переговоры ЕС с РФ по Украине
17 марта 202606:11
Швейцарские власти поддерживают призыв главы правительства Бельгии Барта Де Вевера к властям Европейского союза начать вести переговоры с Россией по урегулированию ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС.
Об этом заявили в МИД Швейцарии. Там указали, что Стокгольм поддерживает любую дипломатическую инициативу, направленную на установление мира.
Ранее глава правительства Бельгии Барт де Вевер призвал Европейский союз начать переговоры с Россией по Украине. По его словам, Евросоюз не способен бесконечно поддерживать Киев сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
