Песков: Россия не обсуждает вопрос о вводе войск в Афганистан
Россия обеспокоена ситуацией в Афганистане, однако не обсуждает с руководством этой страны возможность ввода на ее территорию войск, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
«Нет. Никаких обсуждений на этот счет не ведется», - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, после вывода США и их союзниками войск из Афганистана там происходит дестабилизация обстановки.
Касаясь ситуации на таджикско-афганской границе, Песков сказал, что пограничниками будут приниматься решения по мере развития ситуации, которая «развивается не лучшим образом».
Ранее сообщалось, что из-за напряженности на севере Афганистана генконсульство России в Мазари-Шарифе приостановило свою работу.
США и НАТО начали вывод военных из Афганистана 29 апреля. Завершить этот процесс планируется к 11 сентября.
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