Над Россией сбили 206 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 200 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 16 марта до 07:00 мск 17 марта... перехвачены и уничтожены 206 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Военные сбили 62 БПЛА в Брянской области, 43 - в Московском регионе, в том числе 40 летевших на Москву, 28 - в Краснодарском крае, 18 - в Крыму, 12 - в Смоленской области. Еще девять дронов сбили над Калужской областью, восемь - над Белгородской, шесть - над Ростовской, четыре - над Ленинградской, три - над Астраханской, один - над Адыгеей. Кроме того, 12 беспилотников ликвидировали над акваторией Азовского моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении 39 дронов за прошедшую ночь, пишет 360.ru.

