С российского авторынка с начала года пропали 9 моделей китайских машин

Как минимум девять моделей китайских автомобилей марок Chery, Bestune, Baic, GAC и Jetour ушли с российского автомобильного рынка с начала года. Об этом пишет РИА Новости.

С января до середины марта с сайтов официальных дистрибьюторов китайских брендов в РФ пропали авто Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max, Bestune T77 и Т55, Baic X35 и X7. Кроме того, стали недоступны модели Jetour X50 и X70, GAC GS3.

По данным агентства «Автостат» и «Объединенной лизинговой ассоциации», за январь-февраль 2026 года на российском рынке появились 16 новых моделей легковых машин.

В первые два месяца года авто из Китая занимали 78% и 67% всего импорта РФ в сегменте новых легковых авто.

Между тем компания «АвтоВАЗ» сообщила, что в январе 2026 года продажи машин Lada упали на 28,7%, пишет 360.ru.

