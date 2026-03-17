С российского авторынка с начала года пропали 9 моделей китайских машин
Как минимум девять моделей китайских автомобилей марок Chery, Bestune, Baic, GAC и Jetour ушли с российского автомобильного рынка с начала года. Об этом пишет РИА Новости.
С января до середины марта с сайтов официальных дистрибьюторов китайских брендов в РФ пропали авто Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max, Bestune T77 и Т55, Baic X35 и X7. Кроме того, стали недоступны модели Jetour X50 и X70, GAC GS3.
По данным агентства «Автостат» и «Объединенной лизинговой ассоциации», за январь-февраль 2026 года на российском рынке появились 16 новых моделей легковых машин.
В первые два месяца года авто из Китая занимали 78% и 67% всего импорта РФ в сегменте новых легковых авто.
Между тем компания «АвтоВАЗ» сообщила, что в январе 2026 года продажи машин Lada упали на 28,7%, пишет 360.ru.
Горячие новости
- В Благовещенске загорелся торговый центр
- В Грузии госпитализировали 93-летнего патриарха Илию II
- Лунгин рассказал, что фильм о Мамонове будет готов через три месяца
- В туриндустрии поспорили из-за налога на выезд за границу
- Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали близ Кубы
- Над Россией сбили 206 украинских беспилотников
- В Москве задержан бывший зампред правительства Бурятии
- С российского авторынка с начала года пропали 9 моделей китайских машин
- Трамп: США не нужно работать с Европой по Украине
- СМИ: Трамп получает от разведки «отрезвляющие брифинги» по Ирану