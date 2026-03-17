СМИ: Трамп получает от разведки «отрезвляющие брифинги» по Ирану

По данным источников издания, перед началом военной операции разведка США предупреждала главу государства о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) может укрепиться после начала конфликта. По данным высокопоставленного арабского чиновника, власти стран Ближнего Востока находятся в ярости на США, которые остались одиноки на фоне атак со стороны Ирана. Кроме того, у ближневосточных стран «нет плана на долгую войну».

Западные чиновники и эксперты считают, что в ближайшее время не произойдет смена политического режима в Иране. Разведка США заявила, что иранские власти могут стать более смелыми, считая, что выдержали противостояние Трампу и выжили.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Ближнем Востоке скоро закончится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

