СБУ заочно предъявила обвинения Кадырову
На Украине предъявили новые заочные обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
В ведомстве указали, что некоторые заявления Кадырова нарушают законы и обычаи войны согласно нормам Римского устава Международного уголовного суда (МУС).
«Расследование проводилось при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора», - добавили в СБУ.
Ранее российский певец Денис Майданов попал в базу розыска СБУ, его подозревают в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru