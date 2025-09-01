СБУ заочно предъявила обвинения Кадырову

На Украине предъявили новые заочные обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

СБУ возбудила уголовное дело против главы Минтранса ДНР

В ведомстве указали, что некоторые заявления Кадырова нарушают законы и обычаи войны согласно нормам Римского устава Международного уголовного суда (МУС).

«Расследование проводилось при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора», - добавили в СБУ.

Ранее российский певец Денис Майданов попал в базу розыска СБУ, его подозревают в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
