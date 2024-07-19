СБУ возбудила уголовное дело против главы Минтранса ДНР

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту посягательства на территориальную целостность страны против главы Минтранса ДНР Владимира Тужилина. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

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По мнению ведомства, Тужилин создает транспортные пути для переброски российской армии на фронт из Ростовской области.

Также Тужилина обвинили в организации транспортного соединения Мелитополя и Бердянска с Мариуполем.

Ранее СБУ сообщила о задержании лиц, которые якобы планировали отстранение от власти военно-политического руководства страны.

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ФОТО: РИА Новости
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