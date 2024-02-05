СБУ заочно предъявила обвинение российскому генерал-лейтенанту Резанцеву
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочное обвинение командующему 49-й российской общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенанту Якову Резанцеву.
В сообщении украинского ведомства, что на обвинение было предъявлено по статье Уголовного кодекса Украины о «ведении агрессивной войны».
«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Якова Резанцева... На основании собранных доказательств... заочно предъявили Резанцеву обвинение», - указали в СБУ.
Ранее в СБУ заявили, что российского блогера Юрия Подоляку заочно приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Гонорар Киркорова уменьшился на 4,5 миллиона рублей после «голой» вечеринки
- Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО
- Аэропорт Сочи начал расследование после критики Анфисы Чеховой
- Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия новому кабмину
- В Москве пройдет XIV Всероссийская художественная выставка «Россия»
- Калининградский «Автотор» начнет выпускать электрокары под брендом «Амберавто»
- Кинокритик назвал подходящих на роль Жириновского актеров
- Илон Маск осудил призыв не впускать Карлсона в США после поездки в Россию
- СБУ заочно предъявила обвинение российскому генерал-лейтенанту Резанцеву
- Мурашко: Страны мира все активнее интересуются лекарствами из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru