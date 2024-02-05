СБУ заочно предъявила обвинение российскому генерал-лейтенанту Резанцеву

В сообщении украинского ведомства, что на обвинение было предъявлено по статье Уголовного кодекса Украины о «ведении агрессивной войны».

«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Якова Резанцева... На основании собранных доказательств... заочно предъявили Резанцеву обвинение», - указали в СБУ.

Ранее в СБУ заявили, что российского блогера Юрия Подоляку заочно приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

