СБУ заочно предъявила обвинение российскому генерал-лейтенанту Резанцеву

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочное обвинение командующему 49-й российской общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенанту Якову Резанцеву.

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В сообщении украинского ведомства, что на обвинение было предъявлено по статье Уголовного кодекса Украины о «ведении агрессивной войны».

«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Якова Резанцева... На основании собранных доказательств... заочно предъявили Резанцеву обвинение», - указали в СБУ.

Ранее в СБУ заявили, что российского блогера Юрия Подоляку заочно приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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