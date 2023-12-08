СБУ предъявила Артему Жоге обвинения в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила герою ДНР, спикера регионального парламента Артёму Жоге два обвинения, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что были собраны доказательства причастности Жоги к нарушению статей украинского УК - «коллаборационная деятельность» и «пособничество государству-агрессору».
В СБУ указали, что основанием для обвинений стало вступление Жоги в 2014 году в группировку «Спарта», а также его участие в выборах в Донецке от партии «Единая Россия».
Также в ведомстве напомнили, что ранее украинские власти заочно приговорили Жогу к 12 годам тюрьмы за участие в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях.
Ранее украинский суд заочно приговорил 52 депутатов Госдумы РФ к лишению свободы за посягательство на территориальную целостность украинского государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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