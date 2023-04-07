СБУ заочно обвинила в пропаганде войны протоиерея РПЦ Ткачева

По информации СБУ, в 2013 году священник стал руководителем миссионерского отдела Киевской епархии УПЦ, однако позже переехал в России.

Украинская спецслужба указывает, что Ткачев в интернете и в эфире российского телевидения «ставил под сомнение существование украинской государственности», а также публично поддержал проведение специальной военной операции ВС РФ.

«На основании собранных доказательств следователи СБУ предъявили Ткачёву обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины», - рассказали в ведомстве.

Ранее в СБУ заявили, что на Украине блогеру Юрию Подоляке заочно предъявили обвинения по пяти статьям, в том числе о госизмене и действиях, направленных на захват власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

