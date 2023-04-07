СБУ заочно обвинила в пропаганде войны протоиерея РПЦ Ткачева
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила в пропаганде войны и подрывной деятельности против страны протоиерея Русской православной церкви (РПЦ) Андрея Ткачева, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации СБУ, в 2013 году священник стал руководителем миссионерского отдела Киевской епархии УПЦ, однако позже переехал в России.
Украинская спецслужба указывает, что Ткачев в интернете и в эфире российского телевидения «ставил под сомнение существование украинской государственности», а также публично поддержал проведение специальной военной операции ВС РФ.
«На основании собранных доказательств следователи СБУ предъявили Ткачёву обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины», - рассказали в ведомстве.
Ранее в СБУ заявили, что на Украине блогеру Юрию Подоляке заочно предъявили обвинения по пяти статьям, в том числе о госизмене и действиях, направленных на захват власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru