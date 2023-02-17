Украинский суд заочно приговорил Антона Красовского к пяти годам лишения свободы

Украинский суд заочно приговорил Антона Красовского к пяти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

«Дико, как у Гитлера!» Россию шокировали слова журналиста Красовского об украинских детях

В сообщении говорится, что речь идёт о высказываниях российского журналиста, за что его в итоге признали виновным по статьям «публичные призывы к насильственному изменению или свержению власти» и «публичные призывы к геноциду».

Ранее Красовский в своей авторской программе на RT предложил «топить» и «жечь» украинских детей, после чего телеканал объявил о приостановке сотрудничества с ним, сообщает НСН.

Проверка, которую провёл Следственный комитет РФ, нарушений в высказываниях журналиста не нашёл, а сам Красовский позже извинился за свои слова.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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