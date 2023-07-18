СБУ возбудила еще одно уголовное дело против Антона Красовского

В пресс-службе ведомства указали, что причиной стали призывы журналиста в прямом эфире «топить и сжигать украинских детей».

Инцидент произошёл в октябре 2022 года, за это Украинский суд ранее заочно приговорил Красовского к пяти годам лишения свободы, признав его виновным по статьям «публичные призывы к насильственному изменению или свержению власти» и «публичные призывы к геноциду».

На этот раз резонансный эфир стал причиной возбуждения дела по статье «публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространение таких материалов».

Ранее Великобритания объявила о новых санкциях против россиян, в том числе против Красовского «за разжигание насилия и ненависти к Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

