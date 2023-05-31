СБУ обвинила троих блогеров в съемке работы ПВО Украины
Служба безопасности Украины обвинила блогеров Инну Чернецкую, Дарью Семенченко и Ольгу Дидовец в несанкционированном распространении информации о работе ВСУ (часть 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщили украинские СМИ.
Отмечается, что обвиняемые вели съемку работы системы ПВО Украины в ходе обстрелов Киева 16 мая. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк возмутился из-за публикации свидетельств работы украинской системы ПВО и места падения ракет. Он назвал размещение таких материалов недопустимым. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru