Saxo Bank: страны ОПЕК+ и Китай могут выйти из МВФ
Индия, КНР и страны, входящие в ОПЕК+, а также ряд других государств могут выйти из Международного валютного фонда (МВФ) в 2023 году, сказано в прогнозе Saxo Bank «Шокирующие предсказания» на предстоящий год.
По словам экспертов, страны, которые не являются союзниками Соединенных Штатов, признают превращение Вашингтоном доллара в оружие, из-за чего и выйдут из МВФ. После этого они перестанут торговать в американской национальной валюте. В Астане, согласно прогнозам, лидеры соглашения ОПЕК+, ряд стран Африканского союза и Центральной Азии, Бразилия, Индия, Китай и Пакистан примут решение об использовании резервной валюты для международной торговли.
Также, согласно предварительному прогнозу банка, Организация экономического сотрудничества и развития в 2023 году перейдет к более агрессивной позиции в отношении офшорных зон и полностью запретит самые крупные офшоры в мире.
Напомним, Saxo Bank предсказал, что президент Эммануэль Макрон покинет свой пост в 2023 году. Глава государства в начале предстоящего года покинет свой пост из-за сильной оппозиции со стороны левых партий «Новый народный экологический и социальный союз» и «Национальное объединение», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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