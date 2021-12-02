«Гиперзвуковая гонка» и война полов: Saxo Bank представил «шок-прогноз» на 2022 год

Saxo Bank включил в свои «шок-прогнозы» на 2022 год гонку гиперзвуковых вооружений между Россией, США и Китаем, а также прорыв в медицине, связанный с продлением жизни человека примерно на 25 лет. Об этом говорится в опубликованном материале датского банка.

Аналитики Saxo Bank также предсказывают политический и экономический кризис в США.

В числе других «шокирующих прогнозов» прогнозов - ускорение исхода молодежи с платформ Facebook Inc. в знак протеста против использования персональных данных в целях получения прибыли, начало войны женщин-инвесторов с компаниями, отстающими в области гендерного равенства, падение доходов стриминговых сервисов из-за роста популярности NFT-платформ.

Банк публикует «шокирующие предсказания» уже 19 лет. Они направлены на то, чтобы привлечь внимание инвесторов к так называемым «черным лебедям», которые могут оказать значительное влияние на финансовые рынки, если воплотятся в реальности.

Как заявили в Saxo Bank, многие надеялись, что после пандемии COVID-19 все вернется на круги своя, однако все более отдаляющая перспектива ее окончания приводит к таянию этих надежд и усилению волатильности.

Ранее аналитики Saxo Bank выяснили, почему цены на кофе достигли своего максимума.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: гиперзвуковая ракета Циркон
ТЕГИ:ПрогнозРеволюцияПандемияЭкономика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры