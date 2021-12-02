«Гиперзвуковая гонка» и война полов: Saxo Bank представил «шок-прогноз» на 2022 год
Saxo Bank включил в свои «шок-прогнозы» на 2022 год гонку гиперзвуковых вооружений между Россией, США и Китаем, а также прорыв в медицине, связанный с продлением жизни человека примерно на 25 лет. Об этом говорится в опубликованном материале датского банка.
Аналитики Saxo Bank также предсказывают политический и экономический кризис в США.
В числе других «шокирующих прогнозов» прогнозов - ускорение исхода молодежи с платформ Facebook Inc. в знак протеста против использования персональных данных в целях получения прибыли, начало войны женщин-инвесторов с компаниями, отстающими в области гендерного равенства, падение доходов стриминговых сервисов из-за роста популярности NFT-платформ.
Банк публикует «шокирующие предсказания» уже 19 лет. Они направлены на то, чтобы привлечь внимание инвесторов к так называемым «черным лебедям», которые могут оказать значительное влияние на финансовые рынки, если воплотятся в реальности.
Как заявили в Saxo Bank, многие надеялись, что после пандемии COVID-19 все вернется на круги своя, однако все более отдаляющая перспектива ее окончания приводит к таянию этих надежд и усилению волатильности.
Ранее аналитики Saxo Bank выяснили, почему цены на кофе достигли своего максимума.
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