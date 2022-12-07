Saxo Bank: Макрон может уйти в отставку в 2023 году
Французский президент Эммануэль Макрон покинет свой пост в 2023 году, считают аналитики датского Saxo Bank.
По их словам, глава государства в начале предстоящего года покинет свой пост из-за сильной оппозиции со стороны левых партий «Новый народный экологический и социальный союз» и «Национальное объединение».
Эксперты уверены, что президент в ходе телеобращения подвергнет оппозицию жесткой критике и уйдет в отставку.
Согласно прогнозу, Макрон будет надеяться, что сторонники попросят его вернуться, когда Франция погрузится в политический хаос.
Напомним, год назад Saxo Bank включил в свои «шок-прогнозы» на 2022 год гонку гиперзвуковых вооружений между Россией, США и Китаем, а также прорыв в медицине, связанный с продлением жизни человека примерно на 25 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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